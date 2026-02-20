Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

14:07, 20 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Вероятность проведения выборов на Украине в условиях конфликта оценили

Политолог Журавлев: Украина может провести выборы в условиях конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина может провести президентские выборы в условиях продолжающегося конфликта, если такое требование выдвинут американцы, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Так он отреагировал на сообщения о том, что киевские власти якобы готовят соответствующий законопроект.

«Выборы, конечно, возможны, если этого требуют американцы. Другое дело, что, раз это выборы во время войны, раз они регулируются отдельным законодательным актом, то и пройдут они не по обычной схеме. Вероятно, обойдутся без дебатов, без выдвижения кандидатов, а просто выберут, кого надо», — считает Журавлев.

Он объяснил, что проведение полноценных президентских выборов предполагает несколько месяцев напряженной работы: необходимо выдвинуть кандидатов, Избирательная комиссия должна их проверить и допустить, затем — избирательная кампания, дебаты, и только после этого — выборы.

«Но Украина может сделать все проще и веселее. Понятно, что физически в условиях конфликта, когда нет ни подготовки, ни агитации, не может выиграть никто, кроме действующей власти. Разумеется, будут вопросы к легитимности выборов — но Киев уточнит, что это ведь не обычные выборы, а во время войны», — заключил политолог.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Евросолидарность» Екатерина Южанина сообщила о слухах, что киевские власти могут тайно подготовить законопроект о проведении выборов во время конфликта. По ее словам, законопроект о проведении выборов после завершения конфликта, разработку которого обсуждают в публичном пространстве, не будет принят.

