В МИД отреагировали на слова Зеленского о проведении президентских выборов

Захарова: Заявивший о невозможности проведения выборов Зеленский — диктатор

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о невозможности проведения президентских выборов на Украине, является диктатором. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Известия».

«Диктатор», — сказала дипломат.

Других подробностей, как отмечает издание, Захарова не привела.

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине могут быть проведены лишь после окончания конфликта, а не во время перемирия. Помимо этого, он ранее отмечал, что Соединенные Штаты и Россия требуют проведения выборов на Украине.