Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 3 марта 2026Бывший СССР

В МИД отреагировали на слова Зеленского о проведении президентских выборов

Захарова: Заявивший о невозможности проведения выборов Зеленский — диктатор
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший о невозможности проведения президентских выборов на Украине, является диктатором. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Известия».

«Диктатор», — сказала дипломат.

Других подробностей, как отмечает издание, Захарова не привела.

Ранее Зеленский заявил, что выборы на Украине могут быть проведены лишь после окончания конфликта, а не во время перемирия. Помимо этого, он ранее отмечал, что Соединенные Штаты и Россия требуют проведения выборов на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ордена надо выдать — за оборону Дубая». В Россию возвращаются туристы из ОАЭ. Почему их резко раскритиковали соотечественники?

    Путин поговорил с европейским политиком

    Зеленский назвал условие возобновления поставок по «Дружбе»

    Названа причина ажиотажного спроса на один российский автомобиль

    Известную блогершу с Украины задержали в Санкт-Петербурге

    В МИД отреагировали на слова Зеленского о проведении президентских выборов

    Израиль заявил об атаке на офис президента Ирана

    В России начались продажи новой версии популярного кроссовера Geely

    В российском регионе жители остались без тепла из-за глыб льда

    Российский продюсер расплакалась из-за «прически Барбоскиной» после стрижки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok