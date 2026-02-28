Зеленский: США и Россия требуют проведения выборов на Украине

Соединенные Штаты и Россия требуют проведения выборов на Украине. К этому выводу пришел украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Почему выборы в Украине так важны для россиян и американцев, но не важны для украинцев?» – дерзко отметил он.

Так Зеленский дал понять, что выступает против проведения выборов, поскольку «для украинцев они не важны». В интервью он также подчеркнул, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров и сделает все возможное для достижения мира.

Ранее эксперты писали, что Владимир Зеленский надеется, что президент США Дональд Трамп потеряет интерес к Украине. Как утверждалось, Вашингтон оказывает давление на Киев с целью заставить Зеленского вывести войска из Донбасса.

До этого в сети появились кадры из бункера Владимира Зеленского. Видео спецобъекта опубликовала пресс-служба политика.