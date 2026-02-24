Реклама

В сети появились кадры из бункера Зеленского

В сети появились кадры из бункера президента Украины Зеленского

В сети появились кадры из бункера президента Украины Владимира Зеленского. Видео спецобъекта опубликовала пресс-служба политика в Telegram.

Отмечается, что запись приурочена к четвертой годовщине начала специальной военной операции. Украинский лидер показал подземный бункер, в котором жил первые два года боевых действий.

Ранее Зеленский заподозрил западных партнеров в попытке избавиться от него при помощи выборов. При этом он намекнул на свое участие в избирательной гонке, допустив, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия».

20 февраля стало известно, что киевские власти могут тайно подготовить законопроект о проведении выборов во время конфликта.

