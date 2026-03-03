Реклама

10:29, 3 марта 2026

Зеленский назвал условие проведения выборов

Зеленский: Выборы на Украине могут быть проведены лишь после окончания конфликта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Выборы на Украине могут быть проведены лишь после окончания конфликта, а не во время перемирия. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Corriere della Sera.

«Они, безусловно, состоятся после окончания войны, а не во время временного перемирия», — отметил Зеленский.

Ранее украинский лидер пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поражения на предстоящих выборах.

В конце февраля Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты и Россия требуют выборов на Украине. Он дал понять, что выступает против их проведения, поскольку «для украинцев они не важны».

