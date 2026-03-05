На Украине назвали новых конкурентов Зеленского на выборах

«Страна.ua»: Конкурентами Зеленского на выборах могут стать Усик и Гераскевич

Конкурентами действующего украинского лидера Владимира Зеленского на следующих президентских выборах могут стать два спортсмена. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Так, о желании участвовать в выборах ранее заявил боксер Александр Усик. Кроме того, кандидатом на пост президента может быть скелетонист Владислав Гераскевич.

«Политические и бизнес-игроки проявляют явный интерес к скелетонисту Владиславу Гераскевичу, который приобрел известность после истории со своим шлемом с фотографиями погибших украинских спортсменов», — говорится в публикации.

Ранее перспективу украинских выборов оценил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он выразил мнение, что Зеленский не сможет одержать победу на выборах, если их организуют по международным избирательным стандартам.