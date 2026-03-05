Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:44, 5 марта 2026Бывший СССР

На Украине назвали новых конкурентов Зеленского на выборах

«Страна.ua»: Конкурентами Зеленского на выборах могут стать Усик и Гераскевич
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Official website of the President of Ukraine / Globallookpress.com

Конкурентами действующего украинского лидера Владимира Зеленского на следующих президентских выборах могут стать два спортсмена. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram.

Так, о желании участвовать в выборах ранее заявил боксер Александр Усик. Кроме того, кандидатом на пост президента может быть скелетонист Владислав Гераскевич.

«Политические и бизнес-игроки проявляют явный интерес к скелетонисту Владиславу Гераскевичу, который приобрел известность после истории со своим шлемом с фотографиями погибших украинских спортсменов», — говорится в публикации.

Ранее перспективу украинских выборов оценил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он выразил мнение, что Зеленский не сможет одержать победу на выборах, если их организуют по международным избирательным стандартам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Орбан пообещал силой добиться от Украины возобновления поставок нефти по «Дружбе». Зеленский в ответ решил натравить на него ВСУ

    В ЦСКА отреагировали на обвинения в расизме после матча с «Краснодаром»

    Названы основные проблемы немецкого автопрома

    СВР сочла партнерство с Западом практически невозможным

    В Госдуме отреагировали на задержание экс-первого замминистра обороны России

    На Украине назвали новых конкурентов Зеленского на выборах

    Одинокая блогерша купила свадебное платье и объяснила внезапный порыв

    Бывший соратник Трампа неожиданно высказался об операции против Ирана

    Россиянин поджег полицейскую машину на территории отдела

    Китай оценил идею продления безвизового режима для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok