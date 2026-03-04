Мирошник: Зеленский проиграет выборы, проведенные по международным стандартам

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет одержать победу на выборах, если их организуют по международным избирательным стандартам. На это указал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

«В случае проведения выборов по международным избирательным стандартам совершенно не факт, что Зеленский сможет на них победить и удержаться у власти», — сказал Мирошник.

При этом он подчеркнул, что Зеленский в случае поражения понесет ответственность за все совершенные преступления, поэтому политик наверняка будет пытаться в ходе мирных переговоров «выторговать» себе дополнительные преференции.

Ранее Зеленский усомнился в своем участии в выборах после завершения конфликта.