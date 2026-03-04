Реклама

Зеленскому предрекли поражение на выборах при одном условии

Мирошник: Зеленский проиграет выборы, проведенные по международным стандартам
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет одержать победу на выборах, если их организуют по международным избирательным стандартам. На это указал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с РИА Новости.

«В случае проведения выборов по международным избирательным стандартам совершенно не факт, что Зеленский сможет на них победить и удержаться у власти», — сказал Мирошник.

При этом он подчеркнул, что Зеленский в случае поражения понесет ответственность за все совершенные преступления, поэтому политик наверняка будет пытаться в ходе мирных переговоров «выторговать» себе дополнительные преференции.

Ранее Зеленский усомнился в своем участии в выборах после завершения конфликта.

