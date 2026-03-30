Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
21:07, 29 марта 2026

Жена Зеленского пожаловалась на усталость от власти

Жена Зеленского пожаловалась, что они оба устали от власти
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что и она, и ее муж устали от того, что находятся у власти. На это она пожаловалась в беседе с Fox News.

Журналист поинтересовался у Елены Зеленской, хочет ли она, чтобы ее муж выдвинул свою кандидатуру на следующих президентских выборах. «Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали», — сказала в ответ на это супруга украинского лидера.

Она также добавила, что никак не может повлиять на решение мужа о возможном участии в выборах.

Ранее Зеленский заявил, что россияне не хотят, чтобы он снова стал главой страны, поэтому активно продвигают выборы на Украине «во время войны». Украинский лидер также добавил, что он не цепляется за власть и готов к выборам.

