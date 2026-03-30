Жена Зеленского пожаловалась на усталость от власти

Жена Зеленского пожаловалась, что они оба устали от власти

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что и она, и ее муж устали от того, что находятся у власти. На это она пожаловалась в беседе с Fox News.

Журналист поинтересовался у Елены Зеленской, хочет ли она, чтобы ее муж выдвинул свою кандидатуру на следующих президентских выборах. «Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали», — сказала в ответ на это супруга украинского лидера.

Она также добавила, что никак не может повлиять на решение мужа о возможном участии в выборах.

Ранее Зеленский заявил, что россияне не хотят, чтобы он снова стал главой страны, поэтому активно продвигают выборы на Украине «во время войны». Украинский лидер также добавил, что он не цепляется за власть и готов к выборам.