«Он лжет, это прискорбно». США обвинили Зеленского во вранье о позиции Вашингтона по Донбассу

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы требовал вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса в обмен на гарантии безопасности, не соответствуют действительности. Во лжи главу Украины уличил госсекретарь США Марко Рубио.

«Это ложь. Ему говорили не это», — заявил дипломат. По его словам, Зеленскому сказали, что гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится конфликт.

Я видел заявление Зеленского. Прискорбно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда

Марко Рубио госсекретарь США

25 марта Зеленский заявил, что США призвали Украину вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Киев.

Ранее один из членов команды Зеленского также утверждал, что США оказывают давление на Украину по поводу вывода ВСУ с территории Донбасса. Он отметил, что представители Вашингтона не видят возможностей для договоренностей по территориальному вопросу и по этой причине могут захотеть выйти из переговорного процесса по Украине. «Это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать на Украине, просто не представляю», — отметил политик.

Сам Зеленский отказался выводить войска. По его словам, фортификационные сооружения, расположенные в Донбассе, являются важным элементом гарантий безопасности страны. Политик подчеркнул, что Украина не должна обменивать одни гарантии безопасности на другие.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заверил, что Москва в любом случае установит контроль над Донбассом и Новороссией. Как заявил российский лидер, эти территории войдут в состав России военным или иным путем. Также он отметил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, что позволило бы избежать боевых действий, однако Киев отказался. «Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — резюмировал Путин.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо пояснил, что Зеленский проявляет нервозность в вопросах, связанных с возможным выводом украинских войск с территории Донбасса, и пытается представить любое обсуждение реальной ситуации как чью-то капитуляцию. По словам Сальдо, для украинских политиков Донбасс давно перестал быть вопросом заботы о людях — он превратился в инструмент удержания власти и мобилизации страха для продолжения боевых действий.