01:53, 27 марта 2026

Сальдо заявил о нервозности Зеленского в одном вопросе

Сальдо: Зеленский захотел выдать уход ВСУ из Донбасса как чью-то капитуляцию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский проявляет нервозность в вопросах, связанных с возможным выводом украинских войск с территории Донбасса, и пытается представить любое обсуждение реальной ситуации как чью-то капитуляцию. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Сальдо, для украинских политиков Донбасс давно перестал быть вопросом заботы о людях — он превратился в инструмент удержания власти и мобилизации страха для продолжения боевых действий.

«С одной стороны, им нужно демонстрировать жесткость перед своим внутренним зрителем. С другой — они все сильнее зависят от внешних решений и внешних условий. Поэтому мы и видим эту нервозность, эти резкие заявления, эту постоянную попытку представить любой разговор о реальности как чью-то капитуляцию», — отметил губернатор.

Сальдо также добавил, что сложившаяся ситуация стала ловушкой для самого Киева.

Ранее стало известно, что Зеленский отказался выводить Вооруженные силы Украины из Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США. По его словам, фортификационные сооружения, расположенные в Донбассе, являются важным элементом гарантий безопасности страны. Политик подчеркнул, что Украина не должна обменивать одни гарантии безопасности на другие.

    Последние новости

    Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана

    Описан ключевой недостаток ноутбуков на Windows

    Учительница совратила 13-летнего школьника и изнасиловала его в машине

    Сальдо заявил о нервозности Зеленского в одном вопросе

    Сборная Украины не сыграет на ЧМ по футболу

    На Ярославском направлении Москвы введут 11 новых электропоездов до конца года

    Иранские военные получили начиненные взрывчаткой консервы с тунцом

    В Венгрии назвали порядок вступления стран в ЕС

    На экс-жену известного футболиста написали заявление в полицию

    Дочь Джонни Деппа расстегнула надетую на голое тело куртку перед камерой

    Все новости
