На Украине заявили о требовании США вывести ВСУ из Донбасса

«УП»: США оказывают давление на Украину по поводу вывода ВСУ из Донбасса

США оказывают давление на Украину по поводу вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на одного из членов команды президента Украины Владимира Зеленского.

Ознакомившись с результатами переговоров Киева и Вашингтона, которые прошли 21-22 марта, собеседник издания отметил, что представители США не видят возможностей для договоренностей по территориальному вопросу. Он допустил, что Соединенные Штаты по этой причине могут захотеть выйти из переговорного процесса по Украине.

«Это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать на Украине, просто не представляю», — отметил член команды Зеленского.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.