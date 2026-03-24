Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 24 марта 2026Бывший СССР

На Украине заявили о требовании США вывести ВСУ из Донбасса

«УП»: США оказывают давление на Украину по поводу вывода ВСУ из Донбасса
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

США оказывают давление на Украину по поводу вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на одного из членов команды президента Украины Владимира Зеленского.

Ознакомившись с результатами переговоров Киева и Вашингтона, которые прошли 21-22 марта, собеседник издания отметил, что представители США не видят возможностей для договоренностей по территориальному вопросу. Он допустил, что Соединенные Штаты по этой причине могут захотеть выйти из переговорного процесса по Украине.

«Это может заставить их вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее. Они даже готовы на реальные гарантии безопасности для нас, если мы выйдем из Донбасса. Но как это реализовать на Украине, просто не представляю», — отметил член команды Зеленского.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok