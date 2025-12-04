Путин объявил о планах на Донбасс и Новороссию

Путин: РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса, но Киев отказался

Россия в любом случае установит контроль над Донбассом и Новороссией. Об этих планах объявил президент Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Как заявил российский лидер, эти территории войдут в состав России военным или иным путем. Также он отметил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, что позволило бы избежать боевых действий, однако Киев отказался.

«Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — приводит слова Путина агентство.

Ранее, 2 декабря, Путин заявил, что в случае, если Европа начнет войну с Россией, она закончится очень быстро. По словам главы государства, в случае войны со странами Европы Россия будет действовать не так, как на Украине.