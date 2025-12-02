Путин порассуждал о ведении боевых действий с Европой

Президент Путин: Если Европа начнет войну с Россией, она будет быстрой

В случае, если Европа начнет войну с Россией, она закончится очень быстро. Так о ведении боевых действий в этом регионе порассуждал президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, трансляция мероприятия велась в Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, в случае войны со странами Европы Россия будет действовать не так, как на Украине.

«Мне кажется, это будет очень быстро. Это же не Украина. С Украиной — мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько», — порассуждал российский лидер.

Он добавил, что специальная военная операция не является полноценной войной.

Также в ходе пресс-подхода Путин сообщил, что если Европа начнет войну с Россией, то Москве будет не с кем договариваться о ее завершении.