Путин раскрыл последствия начала войны Европы и России

Путин: Если Европа начнет войну с Россией, Москве будет не с кем договариваться

Если Европа начнет войну с Россией, то Москве будет не с кем договариваться о ее завершении. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — подчеркнул российский лидер.

В начале декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России.