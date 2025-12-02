Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:18, 2 декабря 2025Мир

Путин раскрыл последствия начала войны Европы и России

Путин: Если Европа начнет войну с Россией, Москве будет не с кем договариваться
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Если Европа начнет войну с Россией, то Москве будет не с кем договариваться о ее завершении. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», — подчеркнул российский лидер.

В начале декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин анонсировал ответ на удары по российским танкерам

    Россиянка попала под следствие после обращения в полицию

    Зять Трампа прогулялся по Красной площади

    В России предложили компенсировать ущерб от жилищных мошенников

    Фото 44-летней теннисистки Серены Уильямс в купальнике вызвало споры в сети

    Россиянин выиграл больше 4 миллионов рублей на матчах РПЛ

    Таксист помог пожилой россиянке спасти от мошенников спрятанные в подушке сбережения

    В России модернизировали роботизированные «Депеши»

    Путин порассуждал о ведении боевых действий с Европой

    Елена Проклова развелась с мужем из-за сравнения с бомжихой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok