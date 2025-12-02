Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:36, 2 декабря 2025Мир

В Европе обозначили возможные сроки начала войны с Россией

Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Европа сейчас готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует агентство MTI.

Он отметил, что, согласно стратегическим документам Евросоюза (ЕС), европейские страны должны находиться в полной боевой готовности к 2029 году.

По словам министра, вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента.

Он обратился к избирателям, призвав их принять участие в парламентских выборах в следующем году и «не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны».

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России. Однако, по его словам, принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о трагедии украинского народа

    Учительница физкультуры отправляла 13-летнему школьнику интимные фотографии

    Раскрыта опасность пивного живота для мужчин

    В США назвали сроки поражения Украины

    Названо число потерь ВСУ в Волчанске

    Путин поставил задачу для группировки войск «Север»

    Пушков заявил о «лихих 90-х» в Польше из-за украинских мигрантов

    Российский стилист рассказал об обмане со стороны Долиной

    В Европе обозначили возможные сроки начала войны с Россией

    В США оценили вероятность согласия России с условиями плана по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости