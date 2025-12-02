В Европе обозначили возможные сроки начала войны с Россией

Сийярто заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Европа сейчас готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, его цитирует агентство MTI.

Он отметил, что, согласно стратегическим документам Евросоюза (ЕС), европейские страны должны находиться в полной боевой готовности к 2029 году.

По словам министра, вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента.

Он обратился к избирателям, призвав их принять участие в парламентских выборах в следующем году и «не допустить, чтобы мы, наши дети и наши внуки в Европе в середине XXI века жили в условиях войны».

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс рассматривает возможность упреждающих ударов в ответ на якобы агрессивные действия России. Однако, по его словам, принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей.