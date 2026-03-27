Рубио уличил Зеленского во лжи

Рубио назвал ложью слова Зеленского о требовании США вывода войск с Донбасса

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Вашингтон якобы требовал вывода украинских войск с Донбасса в обмен на гарантии безопасности, не соответствуют действительности. Во лжи главу Украины уличил госсекретарь США Марко Рубио, трансляция доступна на YouTube-канале DRM News.

«Это ложь. И я видел, как он это говорил, и прискорбно, что он так говорит, потому что он знает, что это неправда. Ему говорили не это», — заявил дипломат.

По его словам, Зеленскому сказали, что гарантии безопасности не вступят в силу до тех пор, пока не закончится конфликт.

25 марта Зеленский заявил, что США призвали Украину вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Киев.

