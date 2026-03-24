В Кремле высказались о выборах на Украине

Песков: Вопрос президентских выборов на Украине актуален

Вопрос выборов президента Украины актуален. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Этот вопрос по-прежнему актуален, и, конечно, украинскому, киевскому режиму предстоит определиться с легитимизацией продления срока полномочий главы государства, в данном случае — главы режима», — высказался он.

По его словам, заявления избирательной комиссии Украины о том, что президентские выборы не стоит проводить в 2026 году, относятся к разряду рассуждений.

20 марта британское издание The Times со ссылкой на представителей ЦИК сообщило, что президентских выборов на Украине в 2026 году не будет. По данным издания, предвыборный период может начаться только спустя полгода после принятия необходимых законов и установления режима прекращения огня.