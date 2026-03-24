Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:45, 24 марта 2026Бывший СССР

В Кремле высказались о выборах на Украине

Песков: Вопрос президентских выборов на Украине актуален
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Вопрос выборов президента Украины актуален. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Этот вопрос по-прежнему актуален, и, конечно, украинскому, киевскому режиму предстоит определиться с легитимизацией продления срока полномочий главы государства, в данном случае — главы режима», — высказался он.

По его словам, заявления избирательной комиссии Украины о том, что президентские выборы не стоит проводить в 2026 году, относятся к разряду рассуждений.

20 марта британское издание The Times со ссылкой на представителей ЦИК сообщило, что президентских выборов на Украине в 2026 году не будет. По данным издания, предвыборный период может начаться только спустя полгода после принятия необходимых законов и установления режима прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok