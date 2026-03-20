Times: Президентских выборов на Украине в 2026 году не будет

Президентских выборов на Украине в 2026 году не будет. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на представителей ЦИК.

По данным издания, предвыборный период может начаться только спустя полгода после принятия необходимых законов и установления режима прекращения огня. Отмечается, что это исключает проведение выборов в этом году.

Ранее результаты исследования международной компании Ipsos показали, что менее 50 процентов граждан Украины доверяют действующему президенту Владимиру Зеленскому. Опрошенные поставили на первое место посла Украины в Лондоне и экс-главкома украинской армии Валерия Залужного, второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).