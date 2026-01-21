Реклама

Кличко заявил о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Киеве

Мэр Киева Кличко заявил, что город идет к гуманитарной катастрофе
Марина Совина
Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Киев идет к гуманитарной катастрофе, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью The Times.

По словам политика, только в январе столицу покинули 600 тысяч человек. Кличко рассказал, что во время двух последних ракетных атак по Киеву удары пришлись по тепловым станциям.

По данным мэра, в некоторых зданиях так холодно, что люди не могут пользоваться туалетом, потому что вода замерзла в чаше, а на подоконнике образовались сосульки из конденсата. По мнению руководителя, надвигается гуманитарная катастрофа.

Кроме того, Кличко также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «неразумно» разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство.

Ранее Зеленский заявил, что проблемными с энергетикой остаются Киев, Харьков, Одесса и Запорожье.

