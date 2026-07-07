ФИФА наказала удалившегося в матче с Бельгией игрока сборной США Балогуна

ФИФА оштрафовала на 40 тысяч долларов удалившегося в матче с Бельгией американца Балогуна

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала удалившегося в матче с Бельгией игрока сборной США Фоларина Балогуна. Об этом сообщает журналист Роб Харрис в Х.

Отмечается, что ФИФА оштрафует Балогуна на 40 тысяч долларов. 20 из них заплатит Федерация футбола США (USSF).

Ранее президент США Дональд Трамп признался в том, что просил ФИФА пересмотреть решение о дисквалификации Балогуна. «Балогун — наш лучший игрок. Он получил удаление. Не знал, что это значит, но потом услышал, что это значит, что ты не можешь играть в следующем матче. Это несправедливо», — сказал Трамп.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 США — Босния и Герцеговина (2:0) нападающий американцев Балогун получил красную карточку за фол на защитнике боснийцев Тарике Мухаремовиче. Футболист должен был пропустить следующий матч 1/8 финала с Бельгией, но его наказание заменили условной дисквалификацией на год.

В матче 1/8 финала против Бельгии Балогун вышел в стартовом составе и был заменен на 92-ой минуте. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу европейской команды.