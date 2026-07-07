Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:21, 7 июля 2026Мир

Полянский рассказал об использовании ОБСЕ для контактов с Западом

Полянский: Россия использует площадку ОБСЕ как прямой канал доведения позиции до Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress

Россия использует площадку ОБСЕ как прямой канал доведения своей позиции до стран Запада. Об этом рассказал РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Это единственный канал если не диалога прямого, то, во всяком случае, прямого донесения нашей позиции до западников по многим сюжетам. В отличие от ООН, где повестка шире, в ОБСЕ Украину обсуждают как минимум раз в неделю», — отметил он, подчеркнул удобство этой площадки.

По словам Полянского, работа на площадке ОБСЕ также важна для передачи дипломатических сигналов, обмена мнениями и контактов в кулуарах.

Ранее Дмитрий Полянский рассказал, что механизма исключения Российской Федерации из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не существует. Однако некоторые спикеры со стороны Украины время от времени могут заявлять о том, что Москва якобы недостойна членства в организации.

До этого Полянский рассказал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проигнорировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы только слышим претензии». Киев назвали непригодным для жизни. Кличко обвинил власти Украины в срыве плана обороны столицы

    Несколько тонн камчатских деликатесов доставили в зону СВО

    ФИФА наказала удалившегося в матче с Бельгией игрока сборной США Балогуна

    Полянский рассказал об использовании ОБСЕ для контактов с Западом

    На учебном полигоне ВСУ увеличилось число небоевых потерь

    В Evolute призвали активнее развивать зарядную инфраструктуру в России

    Девушка показала смешную деталь на фото с возлюбленным и взорвала соцсети

    Девушка случайно сломала нос партнеру во время секса и удивилась его реакции

    Более 430 украинских БПЛА пытались атаковать Московский регион

    Знаменитого маньяка заподозрили в работе на ЦРУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok