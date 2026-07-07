Полянский: Россия использует площадку ОБСЕ как прямой канал доведения позиции до Запада

Россия использует площадку ОБСЕ как прямой канал доведения своей позиции до стран Запада. Об этом рассказал РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Это единственный канал если не диалога прямого, то, во всяком случае, прямого донесения нашей позиции до западников по многим сюжетам. В отличие от ООН, где повестка шире, в ОБСЕ Украину обсуждают как минимум раз в неделю», — отметил он, подчеркнул удобство этой площадки.

По словам Полянского, работа на площадке ОБСЕ также важна для передачи дипломатических сигналов, обмена мнениями и контактов в кулуарах.

Ранее Дмитрий Полянский рассказал, что механизма исключения Российской Федерации из состава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не существует. Однако некоторые спикеры со стороны Украины время от времени могут заявлять о том, что Москва якобы недостойна членства в организации.

До этого Полянский рассказал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе проигнорировала атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области.