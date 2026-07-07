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07:12, 7 июля 2026Бывший СССР

На учебном полигоне ВСУ увеличилось число небоевых потерь

РИА Новости: В Сумской области возросли небоевые потери ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На учебном полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области возросли небоевые потери среди мобилизованных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«На учебном полигоне ВСУ в районе села Набережное в процессе боевого слаживания зафиксировано значительное число небоевых потерь в подразделениях украинской армии», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что с начала июля зафиксированы 10 летальных исходов среди мобилизованных, не выдержавших физических нагрузок.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российские войска продвигаются в сторону украинских Сум с целью создания в Сумской области буферной зоны безопасности. Он заверил, что политических планов на этот город у Москвы нет.

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