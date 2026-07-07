Несколько тонн камчатских деликатесов доставили в зону СВО

Солодов: Впервые доставили нашим бойцам в зону СВО несколько тонн камчатского гребешка

Камчатские морепродукты впервые отправили российским бойцам в зону проведения специальной военной операции. Как рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Мах, несколько тонн гребешка от Тымлатского рыбокомбината уже доставлены военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

Солодов подчеркнул, что регион регулярно передает на фронт технику, но очень важно поддерживать бойцов и другими способами, которые им будут напоминать о доме, о том, что их любят и ждут.

«Уверен, полезные камчатские деликатесы разнообразят рацион бойцов и подарят им тепло родного края» — добавил губернатор.

Солодов пообещал, что такие вкусные и полезные поставки станут системными.

Ранее российский боец рассказал о вкусных посылках на передовую в праздники.

