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07:22, 7 июля 2026Россия

Несколько тонн камчатских деликатесов доставили в зону СВО

Солодов: Впервые доставили нашим бойцам в зону СВО несколько тонн камчатского гребешка
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр видео: Солодов. Камчатка / Мах

Камчатские морепродукты впервые отправили российским бойцам в зону проведения специальной военной операции. Как рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Мах, несколько тонн гребешка от Тымлатского рыбокомбината уже доставлены военнослужащим 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

Солодов подчеркнул, что регион регулярно передает на фронт технику, но очень важно поддерживать бойцов и другими способами, которые им будут напоминать о доме, о том, что их любят и ждут.

«Уверен, полезные камчатские деликатесы разнообразят рацион бойцов и подарят им тепло родного края» — добавил губернатор.

Солодов пообещал, что такие вкусные и полезные поставки станут системными.

Ранее российский боец рассказал о вкусных посылках на передовую в праздники.

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