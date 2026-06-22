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05:37, 22 июня 2026Россия

Российский боец рассказал о вкусных посылках на передовую в праздники

В праздники российским бойцам на передовую при помощи дронов отправляют салат «Мимоза»
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Российским бойцам на передовую при помощи дронов регулярно доставляют воду, продукты питания и другие необходимые вещи, но в праздники этот список расширяется. О вкусных посылках на передовую рассказал РИА Новости механик-водитель 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Ягуар.

«Спокойно можем доставить на передовые позиции салат "Мимоза" или другие продукты. Для нас это нормальная практика. Такие мелочи поднимают настроение бойцам и напоминают о доме даже в самых сложных условиях», — отметил морпех.

По словам Ягуара, праздничные посылки включают в себя и другие салаты, а также конфеты. Кроме того, подразделения заранее стараются учитывать пожелания бойцов на передовой, чтобы порадовать их чем-то домашним.

Ранее российский боец рассказал о спасшем его в зоне специальной военной операции (СВО) амулете со знаком солнца.

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