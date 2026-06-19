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15:55, 19 июня 2026Россия

Российский боец рассказал о спасшем его на СВО амулете со знаком солнца

Амулет из алтайского кедра спас российского бойца СВО от удара ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Амулет из алтайского кедра «Знак солнца» спас российского бойца специальной военной операции (СВО) от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Историю военнослужащего с позывным Трофим публикует РИА Новости.

Как уточняет агентство, в октябре 2024 года россиянин заключил контракт с Минобороны, а в ноябре получил ранение. Боец попал под атаку ВСУ во время доставки гуманитарного груза за ленточку.

Военный рассказал, что жизнь ему спас подаренный отцом сослуживца амулет, который принял на себя осколок вражеского снаряда. Теперь боец всегда носит его с собой.

По данным агентства, амулет представляет собой символ солнца и цветок жизни, вырезанный из священного алтайского кедра. Внутри него — керамическое сердце, «впитавшее тепло родной земли», и по древнегреческому рецепту фигурка покрыта воском и скипидаром.

Ранее сообщалось, как боец СВО выжил после сброса с дрона ВСУ на голову благодаря каске. Он был ранен при штурме Часова Яра.

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