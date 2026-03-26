Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:56, 26 марта 2026Россия

Боец «Ахмата» выжил после сброса с дрона ВСУ на голову благодаря одной детали

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Боец «Ахмата» с позывным Александр выжил после сброса с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар пришелся в голову, но его спасла одна деталь — каска, пишет RT.

Россиянин был ранен при штурме Часова Яра. По его словам, в тот день они должны были с группой поменять позиции. Была плохая погода, и они не ожидали, что при таких условиях ВСУ будут их атаковать. В общей сложности, за полтора часа им пришлось отбиваться от шести FPV-дронов.

«Получается, мы забежали в лес, чтобы спрятаться под деревьями. И так вышло, что ВСУ стали работать не одним FPV, а сразу двумя. Один парень с одной стороны лесополосы начал отстреливаться, а мы с товарищем побежали на другую сторону. Думали, что один из дронов уже улетел, но так получилось, что он залетел с другой стороны и мне прямо в голову попало», — вспомнил он.

Ранее протоиерей Александр Добродеев рассказал об отскочившей от каски российского бойца с иконой гранате, которая отскочила и взорвалась в стороне. С его слов, сам военнослужащий не получил ни единого ранения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok