Боец «Ахмата» выжил после сброса с дрона ВСУ на голову благодаря одной детали

RT: Бойца «Ахмата» спасла каска при атаке дрона ВСУ

Боец «Ахмата» с позывным Александр выжил после сброса с дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар пришелся в голову, но его спасла одна деталь — каска, пишет RT.

Россиянин был ранен при штурме Часова Яра. По его словам, в тот день они должны были с группой поменять позиции. Была плохая погода, и они не ожидали, что при таких условиях ВСУ будут их атаковать. В общей сложности, за полтора часа им пришлось отбиваться от шести FPV-дронов.

«Получается, мы забежали в лес, чтобы спрятаться под деревьями. И так вышло, что ВСУ стали работать не одним FPV, а сразу двумя. Один парень с одной стороны лесополосы начал отстреливаться, а мы с товарищем побежали на другую сторону. Думали, что один из дронов уже улетел, но так получилось, что он залетел с другой стороны и мне прямо в голову попало», — вспомнил он.

Ранее протоиерей Александр Добродеев рассказал об отскочившей от каски российского бойца с иконой гранате, которая отскочила и взорвалась в стороне. С его слов, сам военнослужащий не получил ни единого ранения.