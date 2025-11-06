Россия
13:00, 6 ноября 2025Россия

Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

Протоиерей РПЦ Добродеев: Иконы останавливали пули и снаряды на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Иконы останавливали пули и снаряды в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил председатель отдела Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ) по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Александр Добродеев, передает РИА Новости.

В частности, российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате. По его словам, украинский дрон сбросил на солдата гранату, она ему попала в каску, но отскочила и взорвалась в стороне, а сам военнослужащий не получил ни единого ранения. Позже выяснилось, что внутри каски была размещена маленькая бумажная икона.

Священнослужитель также рассказал и о других случаях спасения бойцов СВО благодаря иконам. Так, один из снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в бронетранспортер, но не смог прожечь всю броню, а остановился ровно в том месте, где внутри машины висела икона.

«Другой случай: из каски вынимают пулю, потом переворачивают ее — в том месте лежит иконочка бумажная с Иисусом Христом, пуля застряла прям перед этой иконой», — добавил Добродеев.

Ранее боец СВО с позывным Печенег рассказал о заставившем его поверить в Бога случае на передовой. По его словам, это произошло после того, как он попал под массированный обстрел ВСУ и выжил.

Свежая Россия
    Все новости