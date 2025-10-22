Россия
Боец СВО рассказал о заставившем его поверить в Бога случае на передовой

Боец-атеист поверил в Бога после того, как попал на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец СВО с позывным Печенег рассказал о заставившем его поверить в Бога случае на передовой. Его слова приводит Telegram-канал ИНДИЯ «АХМАТ» МО РФ.

Мужчина вырос в детдоме. После начала спецоперации он принял решение вступить в ряды Российской армии. Выбор позывного Печенег объяснил тем, что, по его словам, печенеги были союзниками Руси.

Боец признался, что пришел на СВО атеистом. Однако попав под массированный обстрел мужчина пересмотрел свои взгляды и теперь считает себя верующим. «Я чувствую силу Бога, он меня оберегает», — заявил Печенег.

Ранее другой участник СВО показал икону, которая, по его словам, спасла ему жизнь. Он продемонстрировал на видео военный билет, пробитый пулей, начиная с обложки. Прошив все страницы, пуля не дошла до небольшой иконы, вложенной под заднюю обложку военного билета.

