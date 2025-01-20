Боец СВО рассказал о спасшей его от пули в сердце иконе и показал ее на видео

Боец СВО показал на видео вложенную в военник икону, которая спасла ему жизнь

Икона спасла жизнь участнику специальной военной операции (СВО). Об этом сам военнослужащий рассказал на видео, опубликованном в Telegram-канале «Z Ветераны России on-line».

На кадрах солдат демонстрирует военный билет, пробитый пулей начиная с обложки. Прошив все страницы, пуля не дошла до небольшой иконы, вложенной под заднюю обложку военного билета.

«Потом скажите, что Бога не существует», — прокомментировал боец.

Ранее другой участник СВО избежал смерти при обстреле благодаря вложенным в бронежилет иконам. Идею положить иконы в бронежилет солдат позаимствовал у участников Великой Отечественной войны. «Вот и я, уходя на СВО с Богом в душе и с просьбой о защите, иконки взял в храме», — пояснил он.