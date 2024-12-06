Боец СВО избежал смерти при обстреле благодаря вложенным в бронежилет иконам

Боец СВО из Карелии выжил при обстреле, осколки застряли в его иконах

Участник специальной военной операции (СВО) попал под обстрел в зоне боевых действий и выжил благодаря следованию советам своих предков. Об этом говорится в публикации сообщества «Подслушано Сегежа» во «ВКонтакте».

Перед каждым боем мужчина вкладывал в бронежилет иконы — так делали его предки во время Великой Отечественной войны. «Вот и я, уходя на СВО с Богом в душе и с просьбой о защите, иконки взял в храме», — признался военнослужащий.

Когда солдат оказался под огнем противника, его сильно посекло осколками. В госпитале врачи увидели, что два из них застряли

Ранее амулет покровителя мужчин спас жизнь участнику СВО из Северной Осетии. На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. В него и попал осколок мины.