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09:09, 21 октября 2024Россия

Боец СВО рассказал о спасшем ему жизнь документе

Паспорт спас жизнь участнику СВО, осколки застряли в его страницах

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Паспорт спас жизнь участнику специальной военной операции (СВО). О том, как это произошло, военнослужащий рассказал журналистам «Комсомольской правды».

Мужчина служит водителем. В начале октября его автомобиль атаковали украинские беспилотники — в это время солдат перевозил троих бойцов. Один из дронов взорвался в салоне, однако всем находившимся в нем удалось выжить.

Уже по прибытии в больницу водитель заметил осколок, застрявший в его паспорте. «Остановился осколок только на странице с фотографией», — уточнил боец.

Ранее амулет покровителя мужчин спас жизнь другому участнику СВО. На цепочке военнослужащего висел медальон с изображением Уастырджи — персонажа осетинской мифологии, которого почитают как покровителя мужчин. Осколок мины пробил солдату вену, не достигнув артерии из-за цепочки на его шее.

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      Алан Босиков
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