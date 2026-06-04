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17:35, 4 июня 2026Из жизниЭксклюзив

Повар Эрдогана и Rolling Stones посоветовал россиянам лучшую диету

Повар Лука Де Астис посоветовал россиянам придерживаться средиземноморской диеты
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: G.steph.rocket / Wikimedia

Главный шеф-повар петербургского отеля Four Seasons Hotel Lion Palace Лука Де Астис назвал лучшую диету для здоровья и борьбы с избыточным весом. Это средиземноморская пища, рассказал он в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на ПМЭФ.

В прошлом Лука Де Астис готовил для президента Турции Реджепа Эрдогана и бывшего британского премьер-министра Тони Блэра. Помимо политиков, в списке его клиентов много знаменитостей, в том числе музыканты Rolling Stones и актер Энди Гарсия.

Лука Де Астис призвал россиян придерживаться средиземноморской модели питания. В частности, он посоветовал есть пасту, поскольку, по его мнению, сам по себе этот продукт безвреден, и для здорового питания важнее не злоупотреблять соусами и хлебом.

Повар также считает, что нужно не забывать о физической активности и уметь вовремя остановиться. Именно с этим, как ему кажется, у людей чаще всего возникают трудности.

Все дело в количестве еды, которую мы съедаем. Чаще всего, например, когда мы с семьей, мы едим, а потом идем на диван спать. Можно есть сколько угодно вегетарианской пищи, но это не поможет

Лука Де Астисповар
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