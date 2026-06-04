Россиянин силой дотащил плачущего мальчика до качелей и ударил головой о них

59.RU: Житель Перми силой дотащил мальчика до качелей и ударил головой о них

Житель Перми силой дотащил плачущего мальчика до качелей и ударил головой о них. Инцидент сняли на видео, передает издание 59.RU.

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как россиянин тащит на руках громко плачущего мальчика через детскую площадку со словами: «Я тебе обещал», после чего резко ударяет ребенка головой о качели. Затем мужчина оставил рыдающего мальчика лежать на земле, а сам удалился на ближайшую лавку.

Со слов очевидцев, избиение происходило на глазах у еще одного ребенка и матери мальчика, которая «сидела и поддакивала, говоря, что дети еще получат дома». Мужчине якобы не понравилась игра ребенка.

«Младший ребенок играл с палками, камнями и никого не трогал. Изначально мужчина наехал на него за игры с палкой, поймал и ударил несколько раз головой об металлический знак — этого не успели заснять. Потом ребенок начал качать камни на качелях, и мужчина сказал, что, если они упадут, он "воткнет" ребенка головой в то же место», — рассказала собеседница издания, добавив, что после того, как камень упал, мужчина исполнил свое обещание и ударил мальчика головой о качели.

Очевидицы сделали несколько замечаний мужчине и вызвали полицию. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Омске мужчина на детской площадке угрожал ножом местным жителям. Правоохранители задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции, нож у него изъяли.