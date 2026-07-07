В Evolute призвали активнее развивать зарядную инфраструктуру в России

Резников: Расширение сети быстрых ЭЗС принесет больше пользы, чем точечные разовые льготы

Нужна ли дальнейшая господдержка «зеленых» автомобилей, как повысить интерес бизнеса к электрокарам, а также планируется ли использовать российские IT-решения в машинах марки Evolute, «Ленте.ру» рассказал управляющий партнер компании — производителя электромобилей и гибридов Evolute Андрей Резников.

«Господдержка по-прежнему важна, особенно на этапе, когда рынок еще не достиг зрелости. Действующие меры — льготное автокредитование по ставкам от 0,01 процента, скидки при покупке, льготы на платных дорогах — напрямую влияют на решение о покупке. При этом в долгосрочной перспективе государству разумнее смещать акцент с прямых субсидий на развитие инфраструктуры. Расширение сети быстрых зарядных станций за пределами топ-10 регионов принесет больше пользы рынку, чем точечные разовые льготы», — отметил эксперт.

Резников подчеркнул, что для корпоративных клиентов аргументом является не столько экология, сколько экономика владения: низкая стоимость обслуживания, льготный лизинг, бесплатный проезд по ряду платных трасс (М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД), бесплатная парковка в ряде городов, отсутствие транспортного налога, низкая стоимость электроэнергии и бесплатные инструменты для контроля автопарка. «Мы считаем, что нужно активнее показывать бизнесу именно расчет совокупной стоимости владения, а не только «зеленую» повестку. Тогда решение о переходе на электромобили и гибриды становится финансовым, а не имиджевым», — заявил он.

Говоря о российских технологиях, топ-менеджер назвал их «неотъемлемой частью модельного ряда». Резников обратил внимание, что во всех автомобилях бренда работает система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», а фирменное мобильное приложение Evolute построено на отечественной телематической платформе.

«Мы выстраиваем не отдельные IT-продукты, а единую экосистему вокруг владельца автомобиля. Ее центральный элемент — бесплатное приложение собственной разработки, одинаково удобное и для частных владельцев, и для компаний, которым нужен удаленный контроль над автопарком. Через него можно дистанционно подготовить автомобиль к поездке, в режиме реального времени отслеживать его состояние и местонахождение, а также управлять бортовыми системами. Отдельно в приложении доступна карта зарядных станций: поиск и бронирование более 2300 действующих ЭЗС по всей России, список которых постоянно пополняется», — сообщил эксперт.

Кроме того, экосистему дополняет круглосуточная служба поддержки: онлайн-бот закрывает большинство вопросов клиентов самостоятельно, а сложные случаи сразу передает оператору. «Мы постоянно развиваем этот продукт. В июне вышло крупное обновление приложения — появились два новых раздела: история поездок и запись на техническое обслуживание. Обновление уже доступно всем владельцам электромобилей и гибридов Evolute в App Store и Google Play», — подытожил Андрей Резников.

Ранее он объяснил дефицит машин бренда у дилеров. «Текущее снижение объемов поставок носит временный и плановый характер: оно связано с переходом предприятия от крупноузловой сборки к мелкоузловой. Это важный технологический шаг, требующий перенастройки производственных процессов», — заявил эксперт.