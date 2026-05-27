Экономика
12:13, 27 мая 2026

Китай решил помочь находящемуся в плачевном состоянии мировому рынку удобрений

Reuters: Китай разрешил экспорт мочевины
Дмитрий Воронин

Фото: Molekools / Wikimedia

Китай разрешил экспорт карбамида (мочевины) на фоне кризиса на мировом рынке удобрений, связанного с последствиями иранского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Поставки за рубеж мочевины регулируются в КНР системой квот и ​их выдача означает, что власти ‌считают внутреннее предложение достаточным, отмечает агентство, по данным которого соответствующее уведомление было выпущено «без уточнения условий». Также в статье говорится, что, по некоторым данным, речь идет о распределении примерно полутора миллионов тонн удобрений.

Ситуация с удобрениями в текущих условиях остается плачевной. Их нехватка способна негативно повлиять на выращивание таких культур, как кукуруза, соя, рис и пальмовое масло.

В ООН отмечали, что на фоне резкого роста цен на мочевину мировому рынку удобрений ежемесячно не хватает от полутора до трех миллионов тонн продукции.

