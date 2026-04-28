19:38, 28 апреля 2026Экономика

Стало известно о резком подорожании мочевины

ФАО: Цены на мочевину выросли в США к середине апреля на 52 %
Дмитрий Воронин

Фото: Criniger kolio / Shutterstock / Fotodom

Цены на мочевину (карбамид) в США выросли из-за проблем с поставками с Ближнего Востока более чем в полтора раза. Об этом сообщил гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, которого цитирует ТАСС.

Говоря о резком подорожании мочевины, он отметил, что рынку удобрений ежемесячно не хватает от 1,5 до 3 миллионов тонн продукции, на фоне чего к середине апреля стало известно о росте цен в США на 52 процента, а в Бразилии — на 60 процентов.

«Внесение удобрений должно точно совпадать с периодами посева, которые нельзя перенести без необратимых потерь урожая», — напомнил Цюй Дунъюй, подчеркнув, что в этой связи в некоторых странах ситуация становится особенно непростой. Например, в их число входит Бангладеш, куда 53 процента удобрений поступает из стран Персидского залива.

Иранский конфликт уже в марте нарушил производство некоторых видов азотных удобрений, в частности, карбамида, а нехватка газа вынудила их производителей в Южной Азии сократить объемы выпуска. Российские власти в условиях роста экспортного спроса ужесточили ограничения на вывоз из страны аммиачной селитры, сделав это ради того, чтобы в приоритетном порядке удовлетворять потребности внутреннего рынка в период весенних полевых работ.

