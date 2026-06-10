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12:52, 10 июня 2026Наука и техника

Привычные препараты связали со снижением риска развития возрастной слабости

EHJ: Препараты для снижения холестерина снижают риск возрастной слабости у пожилых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Przemek Klos / Shutterstock / Fotodom

Препараты для снижения холестерина могут быть связаны с более низким риском развития возрастной слабости у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти миллиона человек старше 67 лет. Результаты опубликованы в European Heart Journal (EHJ).

Возрастная слабость — это состояние, при котором у человека снижается мышечная масса, появляется быстрая утомляемость, замедляется ходьба и падает уровень повседневной активности. Такое состояние повышает риск падений, потери самостоятельности и резкого ухудшения здоровья даже после небольшой болезни или травмы.

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В среднем за 5 лет и 3 месяца наблюдения часть участников начала принимать статины — препараты, которые обычно назначают для снижения холестерина и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. После учета веса, курения, сопутствующих болезней и других факторов оказалось, что начало приема статинов было связано со снижением риска развития возрастной слабости на 24 процента.

Авторы предполагают, что эффект может объясняться не только влиянием на холестерин, но и противовоспалительными свойствами статинов. При этом исследование было наблюдательным, поэтому оно не доказывает, что препараты напрямую предотвращают возрастную слабость.

Ранее стало известно, что лекарства от гриппа замедляют снижение когнитивных функций и преждевременное старение.

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