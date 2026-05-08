Раскрыта дальность стрельбы новой САУ КНДР

ЦТАК: Дальность новых самоходных гаубиц КНДР превысила 60 километров

Новая самоходная артиллерийская установка (САУ) КНДР, которая на Западе получила обозначение M2018, способна поражать цели на дальности более 60 километров. Дальность стрельбы раскрыло Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие военно-промышленного комплекса страны, которое выпускает артиллерийские системы. На опубликованных снимках можно заметить новые самоходные гаубицы калибра 155 миллиметров и процесс их производства. Отмечается, что завод работает над созданием трех дивизионных комплектов новых САУ.

«Теперь дальность крупнокалиберных нарезных орудий, которые вместе с системами разных оперативно-тактических ракет и мощных реактивных орудий будут поступать на вооружение передовых частей, превышает 60 километров», — говорится в материале.

Агентство также упомянуло, что главе КНДР рассказали об испытаниях новой САУ. В частности, были проведены стрельбы обновленными снарядами.

