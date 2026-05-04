19:37, 4 мая 2026Наука и техника

На Западе признали превосходство корейского «Чхонма-20» над Abrams

MWM: Северокорейский танк Chonma-20 превосходит Abrams по уровню защищенности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Арт123ПК / wikipedia

Новейший танк Chonma-20 («Чхонма-20»), который разработали в КНДР, превосходит распространенные на Западе Leopard 2 и Abrams по уровню защищенности. Недостатки серийных машин США и Германии признало издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации почеркнули, что Abrams и Leopard 2, которые распространены в странах НАТО, уступают Chonma-20 и южнокорейским K2. «Примечательным примером является то, что западные танки не имеют систем активной защиты, которые можно увидеть на танках, произведенных в двух Кореях», — говорится в материале.

По словам автора, десять лет назад зарубежные обозреватели предполагали, что Северная Корея будет копировать западные решения при создании новых танков. Теперь разработки КНДР во многом превзошли Abrams и Leopard. Как пишет издание, Chonma-20 «приблизился к паритету» с новыми танками Южной Кореи и Китая.

Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
В апреле Telegram-канал «Военный осведомитель» допустил, что западные танки, которые демонстрируют в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции в Пхеньяне, могли изучить корейские ученые.

