MWM: Северокорейский танк Chonma-20 превосходит Abrams по уровню защищенности

Новейший танк Chonma-20 («Чхонма-20»), который разработали в КНДР, превосходит распространенные на Западе Leopard 2 и Abrams по уровню защищенности. Недостатки серийных машин США и Германии признало издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации почеркнули, что Abrams и Leopard 2, которые распространены в странах НАТО, уступают Chonma-20 и южнокорейским K2. «Примечательным примером является то, что западные танки не имеют систем активной защиты, которые можно увидеть на танках, произведенных в двух Кореях», — говорится в материале.

По словам автора, десять лет назад зарубежные обозреватели предполагали, что Северная Корея будет копировать западные решения при создании новых танков. Теперь разработки КНДР во многом превзошли Abrams и Leopard. Как пишет издание, Chonma-20 «приблизился к паритету» с новыми танками Южной Кореи и Китая.

В апреле Telegram-канал «Военный осведомитель» допустил, что западные танки, которые демонстрируют в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции в Пхеньяне, могли изучить корейские ученые.