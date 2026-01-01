Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:24, 1 января 2026Экономика

Еще одна страна ЕС перешла на евро

Болгария перешла на евро
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Болгария перешла на евро. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии (ЕК).

В течение месяца национальная валюта — болгарский лев — будет использоваться вместе с евро до полного изъятия из оборота. Валютный курс составит 1,95583 болгарских лева за 1 евро.

Болгария станет 21-й страной из 27 членов Европейского союза (ЕС), присоединившихся к еврозоне. В Европейском центральном банке (ЕЦБ) уверены, что Болгария соответствует всем необходимым критериям для перехода на единую валюту ЕС.

Ранее в Болгарии прошли протесты против введения евро. «Послание нашего протеста одно — отставка правительства. Она необходима, чтобы сохранить Болгарию, чтобы сохранить болгарский лев», — заявил лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Зеленский высказался о «градусе» в отношениях с США

    Зеленский намекнул на референдум

    Еще две страны перестали признавать российские паспорта без биометрии

    Лукашенко порассуждал о совершенстве белорусской женщины

    Еще одна страна ЕС перешла на евро

    В США задались вопросом о здоровье Трампа из-за синяков на его руках

    Россияне получили возможность ставить в паспорте новую отметку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok