В Болгарии прошли протесты против введения евро

Массовые акции протеста против введения в оборот евро прошли в субботу в Болгарии. Как сообщает ТАСС, участники митингов призвали правительство страны уйти в отставку.

Организатором акции выступила партия «Возрождение». Манифестация началась перед зданием болгарского парламента в Софии. Затем по улицам города прошло масштабное шествие.

«Послание нашего протеста одно — отставка правительства. Она необходима, чтобы сохранить Болгарию, чтобы сохранить болгарский лев», — заявил лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Протесты также прошли в Варне, Пловдиве и других городах.

