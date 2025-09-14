Мир
В Болгарии прошли протесты против введения евро

В Болгарии прошли массовые акции протеста против введения в стране евро
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Массовые акции протеста против введения в оборот евро прошли в субботу в Болгарии. Как сообщает ТАСС, участники митингов призвали правительство страны уйти в отставку.

Организатором акции выступила партия «Возрождение». Манифестация началась перед зданием болгарского парламента в Софии. Затем по улицам города прошло масштабное шествие.

«Послание нашего протеста одно — отставка правительства. Она необходима, чтобы сохранить Болгарию, чтобы сохранить болгарский лев», — заявил лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Протесты также прошли в Варне, Пловдиве и других городах.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч жителей Лондона приняли участие в антимигрантском протесте. Во время акции произошли столкновения демонстрантов с полицией. В результате ранения получили 26 полицейских.

