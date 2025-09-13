Сотни тысяч жителей Лондона приняли участие в антимигрантском протесте

В Лондоне более 100 тысяч человек приняли участие в антимигрантском протесте

Лондонская полиция оттесняет участников акции с площади Трафальгар на акции правого активиста Томми Робинсона, сообщает корреспондент РИА Новости.

Полицейские изолировали группу демонстрантов от правительственного района Уайтхолл, удерживая их на площади Трафальгар. После этого полиция продолжила создавать заграждения, разделяя акцию на отдельные части.

Участники акции правого активиста Томми Робинсона под названием «Соединим королевство» собрались в Лондоне утром 13 сентября на площади Рассел-сквер и оттуда двинулись к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие из них держали национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек». Демонстранты скандировали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они осуждают миграционную политику правительства и то, что считают ущемлением свободы слова.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона арестовала девять человек за различные правонарушения, связанные с протестами.