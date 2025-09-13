Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:05, 13 сентября 2025Мир

Сотни тысяч жителей Лондона приняли участие в антимигрантском протесте

В Лондоне более 100 тысяч человек приняли участие в антимигрантском протесте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris J. Ratcliffe / Reuters

Лондонская полиция оттесняет участников акции с площади Трафальгар на акции правого активиста Томми Робинсона, сообщает корреспондент РИА Новости.

Полицейские изолировали группу демонстрантов от правительственного района Уайтхолл, удерживая их на площади Трафальгар. После этого полиция продолжила создавать заграждения, разделяя акцию на отдельные части.

Участники акции правого активиста Томми Робинсона под названием «Соединим королевство» собрались в Лондоне утром 13 сентября на площади Рассел-сквер и оттуда двинулись к правительственному кварталу Уайтхолл. Многие из них держали национальный флаг Англии с крестом Святого Георгия и «Юнион Джек». Демонстранты скандировали лозунги против премьер-министра Кира Стармера. Они осуждают миграционную политику правительства и то, что считают ущемлением свободы слова.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона арестовала девять человек за различные правонарушения, связанные с протестами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

    Российские силовики рассказали о нежелании ВСУ вывозить тела погибших с поля боя

    Увеличилось число пострадавших при взрыве в европейской столице

    Каллас испугалась желания России, Китая, КНДР и Белоруссии изменить мировой порядок

    Раскрыто число обнаруженных на железной дороге в Орловской области взрывных устройств

    Стармер отреагировал на масштабные протесты в Лондоне посещением футбольного матча

    Сотни тысяч жителей Лондона приняли участие в антимигрантском протесте

    Не оплатившие проезд мужчины набросились с ножом на контролера электрички в Подмосковье

    Новый премьер Франции передумал отменять празднование Дня Победы

    Глава Башкирии рассказал о последствиях атаки БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости