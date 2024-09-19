Самый популярный блогер вновь угодил в скандал. На него подали в суд из-за сексуальных домогательств на съемках его шоу

Участники Beast Games подали коллективный иск против блогера MrBeast

На самого популярного в мире YouTube-блогера из США MrBeast (настоящее имя — Джеймс Дональдсон) подали в суд из-за организованного им реалити-шоу Beast Games. Проект, в котором состязались две тысячи человек, позиционировался как самое масштабное шоу такого жанра, однако еще до премьеры его герои начали жаловаться на крайне тяжелые условия на площадке и плохое отношение команды проекта. Теперь же несколько участников шоу и вовсе подали иск, в котором выдвинули против его организаторов ряд обвинений, в том числе в создании враждебной атмосферы, провоцирующей сексуальные домогательства. «Лента.ру» рассказывает, с чем им пришлось столкнуться на съемках громко рекламируемого проекта, победителю которого обещали заплатить пять миллионов долларов.

«Ко мне относились как к пустому месту»

Как заявляется в иске, на шоу царила токсичная атмосфера, от которой в особенности страдали женщины. Участницы проекта были вынуждены терпеть сильный стыд из-за условий на площадке, указано в документе.

Я ожидала, что будут трудности, но не думала, что ко мне будут относиться как к пустому месту и даже хуже того. Будучи одной из женщин [на шоу], могу заявить, что атмосфера казалась нам враждебной. Честно говоря, даже если бы они попытались, у них не получилось бы превзойти самих себя в неуважительном отношении к нам участница Beast Games, одна из истиц

Утверждается, что женщины на проекте стали жертвами сексуальных домогательств, а команда шоу не только была в курсе этого, но и позволяла такое отношение к участницам. «По-видимому, это разрешалось из-за приказов сверху», — говорится в иске.

В качестве одного из аргументов в пользу того, что организаторы шоу напрямую причастны к созданию враждебной атмосферы, послужившей почвой для сексуальных домогательств, истцы приводят выдержку документа, который они называют руководством для сотрудников MrBeast и которые ранее обнародовала блогерша Розанна Пансино. По ее словам, подлинность руководства ей подтвердили двое сотрудников Дональдсона.

Кадр: MrBeast / YouTube

«Мальчикам можно вести себя как дети, — говорится в документе. — Если он хочет нарисовать пенис на доске в видео или сделать нечто глупое, позвольте это ему… Делайте все, что в ваших силах, чтобы вдохновить парней в процессе съемок и помочь им создавать контент. Помогайте им быть идиотами». Руководство написано от лица самого блогера. По мнению истцов, подобные рекомендации заложили основу для возникновения сексуальных домогательств в адрес женщин на проекте.

При этом конкретные детали об инцидентах с сексуальными домогательствами в версии иска для публичного доступа скрыты, как и другие подробности. Кроме того, не приводятся имена истцов. Указано, что эти меры нужны для того, чтобы соблюсти накладываемые на участников шоу строгие требования о конфиденциальности, а также защитить их частную жизнь

Всего же истцами выступают пятеро участников проекта. Все они жители США, указано, что двое из них — женщины. Ответчики — организация MRB2024, которой, как предполагается, частично или целиком владеет сам блогер; а также компании Amazon и Off One’s Base, вместе с Дональдсоном создающие шоу. Отмечается, что потерпевшие подали заявление не только от своего имени, но и от имени всех участников Beast Games.

«Они состязались в изнурительных и тяжелых играх»

В иске сделан упор на довод, что участники реалити-шоу фактически выступали наемными работниками компании Дональдсона и других создателей проекта. Организаторы, согласно заявлению, принудили героев шоу подписать недобросовестные контракты с незаконными условиями, причем документы были оформлены таким образом, чтобы компании могли избежать выполнения обязательств трудового законодательства, а также выплаты связанных с трудоустройством налогов.

Производственные компании-ответчики и Amazon бесстыдно эксплуатировали труд (…) людей, которые выступали в качестве участников. (…) Ценность Beast Games как развлекательного шоу напрямую связана с физическим и эмоциональным трудом участников, которые состязались в условиях сильного давления выдержка из иска

MrBeast ранее открыто заявлял, что платит всем, кто снимается в его проектах, подчеркивается в иске. А рассказывая о предстоящем реалити-шоу, блогер также заверял, что создатели проекта не ограничены в деньгах. «К сожалению, якобы щедрый MrBeast не захотел использовать предполагаемые неограниченные ресурсы, чтобы обеспечить справедливую зарплату или минимальные допустимые условия труда для участников, чей труд составлял основную коммерческую ценность Beast Games», — утверждается в документе. Четверо из истцов на момент подачи иска так и не получили обещанные им проектом выплаты, говорится в заявлении.

Площадка для съемок Beast Games в Канаде Фото: Paige Taylor White / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

При этом участникам создали небезопасные и не отвечающие закону условия труда, подчеркивает документ. Участников Beast Games строго контролировали и лишили какой-либо приватности, за ними велось постоянное видеонаблюдение, заявили истцы. Ответчики фактически контролировали каждый аспект жизни героев проекта во время производства шоу — что они надевали, как и где спали, как отдыхали и даже принимали лекарства.

Кормили претендентов на многомиллионный приз лишь время от времени, у них не было нормального доступа к средствам гигиены или медицинской помощи, а также к внешнему миру. Помимо того, согласно иску, сами состязания на проекте подвергали риску психическое и физическое здоровье участников.

Они недоедали, чрезмерно уставали (…) и состязались в изнурительных и тяжелых играх выдержка из иска

В заявлении приводятся в пример новостные репортажи, согласно которым многие герои проекта попали в больницу, в том числе из-за обезвоживания. Так, журналист издания Vital Vegas Скотт Ребен рассказывал, что в медучреждение, которое находилось рядом с местом съемок, обращались бесчисленные участники шоу с жалобами на недомогание из-за нехватки еды и воды. Журналист также утверждал, что команда Beast Games отказывала в пище даже людям с хроническими заболеваниями. По его информации, как минимум у двух человек из-за недостатка пищи и воды случились припадки.

От компании Дональдсона и других ответчиков потребовали перечислить участникам шоу все полагающиеся им выплаты, включая минимальную зарплату и оплату сверхурочного труда, компенсацию за отсутствие обеденных перерывов, и не только. Кроме того, истцы хотят, чтобы суд заставил создателей шоу провести реформы и организовать обучение сотрудников, дабы предотвратить дальнейшие случаи домогательств

«Самое масштабное реалити-шоу в истории»

О том, что самый знаменитый YouTube-блогер вместе с Amazon выпустит большое реалити-шоу Beast Games, стало известно в марте. Дональдсон должен был стать ведущим и исполнительным продюсером проекта. Тогда же сообщалось, что сумма сделки блогера с Amazon — порядка 100 миллионов долларов.

«Это будет самое масштабное реалити-шоу в истории с самым большим числом участников и самым большим денежным призом», — уверял блогер. Он также назвал проект крышеносным и безумным. По словам Дональдсона, Amazon в рамках создания шоу предоставил ему полную свободу в творческом плане.

Шоу пообещали выпустить на стриминговом сервисе Prime Video, принадлежащем Amazon. Точная дата премьеры неизвестна, предполагается, что проект выйдет в конце 2024 года или в начале 2025-го

Анонс проекта вызвал большой ажиотаж среди многомиллионной аудитории MrBeast (только на YouTube-канал блогера подписано 316 миллионов пользователей). Однако вскоре после начала съемок газета The New York Times выпустила материал, в котором рассказала о многочисленных жалобах участников шоу на ненадлежащие условия на съемках.

Логотип Amazon в логистическом центре компании в Бретиньи-сюр-Орж, окрестности Парижа, Франция Фото: Benoit Tessier / Reuters

Всего с репортерами газеты на условиях анонимности поговорили более двенадцати человек, снявшихся в шоу Дональдсона. Герои проекта утверждали, что им отказывали в полноценном питании (причем о скудном питании их не предупредили заранее), а некоторым не выдавали вовремя лекарства. «Мы подписались на участие в шоу, но мы не подписывались на то, чтобы нас кормили, поили и обращались с нами так, как будто мы не люди», — жаловался один из участников.

Одна участница шоу рассказала, что ей отказывали в пище, которая нужна была ей, чтобы принять лекарство; представители шоу заявили, что на самом деле ей не требуется еда. После того как она несколько раз повторила просьбу, ей дали половину банана

The New York Times

Из-за состязаний некоторые участники получали травмы, а отдельные даже попадали в больницу, узнали журналисты. Однако контракт, который участники шоу подписывали перед съемками, снимал с организаторов ответственность за возможные травмы на проекте. «Я понимаю, что активности, в которых я буду участвовать, могут привести к моей смерти, болезни или тяжелой травме, в том числе к истощению, обезвоживанию, перенапряжению, ожогу и тепловому удару», — гласила одна из строк документа, с которым ознакомились авторы материала.

Еще одной причиной, вызвавшей недовольство участников проекта, стал тот факт, что в первом этапе шоу состязались две тысячи человек. Дональдсон и Amazon перед этим открыто утверждали, что в шоу будет одна тысяча участников. Узнав о том, что им придется соперничать с вдвое большим количеством людей, некоторые участники Beast Games почувствовали, что их ввели в заблуждение относительно шансов на победу.

Фото: Julio Aguilar / Getty Images

Представитель Дональдсона в ответ на обвинения пообещал, что команда блогера извлечет уроки из произошедшего. Он также объяснил трудности на съемках экстремальной погодой, массовым сбоем в работе Microsoft и другими внезапно возникшими проблемами. Говоря о двух тысячах участниках проекта, он отмечал, что создатели изначально планировали привлечь именно столько людей к шоу на его первом этапе, а уже затем сократить их число до одной тысячи.

Чем известен MrBeast

Джеймс (или же Джимми) Дональдсон начал вести YouTube-канал в 2012 году. В ноябре 2022 года он стал самым популярным в мире YouTube-блогером, превзойдя другого знаменитого инфлюэнсера — Феликса Чельберга, также известного как PewDiePie.

MrBeast прославился в основном благодаря роликам, в которых он помогает незнакомцам. Блогер раздавал героям своих видео деньги, вручал подарки, оплачивал медицинские операции, а однажды подарил незнакомцу дом. Кроме того, он известен экологическими инициативами — блогер продвигал кампанию по массовой высадке деревьев Team Trees и пожертвовал миллионы долларов на очистку Мирового океана.

Кадр: MrBeast / YouTube

Дональдсон также часто проводит масштабные челленджи и состязания. Например, в 2021 году на фоне популярности южнокорейского сериала «Игра в кальмара» он устроил аналогичное состязание, в котором участвовали более 456 человек, а победитель получил 456 тысяч долларов.

Нередко он и сам подвергает себя испытаниям — ранее Дональдсон добровольно «похоронил» себя заживо в специально оборудованном гробу. По его словам, в экстремальных условиях он провел целую неделю

Несмотря на многомиллионную армию поклонников, деятельность Дональдсона нередко вызывает дискуссии. В сети часто спорят о том, насколько искренен блогер в своем желании помочь окружающим. MrBeast также обвиняли в том, что нередко в его роликах под видом обычных людей снимаются специально нанятые актеры.