Лифт с людьми внутри рухнул в Подмосковье

Shot: В Подмосковье лифт с матерью и 5-летним ребенком рухнул и пролетел 4 этажа

В Подмосковье лифт с людьми внутри рухнул и пролетел четыре этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Эко Видное» от застройщика MR Group. Мать с пятилетней дочерью спускались на лифте, и кабина рухнула, пролетев четыре этажа вниз. Затем внутри погас свет, заблокировались двери, а кнопка вызова диспетчера перестала работать. Семья провела в лифте полчаса.

Затем кабина начала шататься и резко полетела вверх вместе с пассажирами. Двери неожиданно открылись на одном из этажей, и застрявшим удалось выбраться наружу. Сразу после этого лифт снова упал.

Пострадавшие отделались ушибами и обратились с жалобами в управляющую компанию «Купелинка», компанию «Лифтек» и полицию. Коммунальщики падение лифта отрицают. По их словам, подъемник работает в штатном режиме. Сейчас кабина опечатана, а жильцы дома планируют жаловаться в технадзор.

Ранее в московском жилом комплексе «Матвеевский парк» застройщика ПИК сломались лифты, из-за чего жильцам стало сложнее попасть домой.