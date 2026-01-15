Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:16, 15 января 2026Экономика

Лифт с людьми внутри рухнул в Подмосковье

Shot: В Подмосковье лифт с матерью и 5-летним ребенком рухнул и пролетел 4 этажа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал «shot_proverka»

В Подмосковье лифт с людьми внутри рухнул и пролетел четыре этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Эко Видное» от застройщика MR Group. Мать с пятилетней дочерью спускались на лифте, и кабина рухнула, пролетев четыре этажа вниз. Затем внутри погас свет, заблокировались двери, а кнопка вызова диспетчера перестала работать. Семья провела в лифте полчаса.

Затем кабина начала шататься и резко полетела вверх вместе с пассажирами. Двери неожиданно открылись на одном из этажей, и застрявшим удалось выбраться наружу. Сразу после этого лифт снова упал.

Пострадавшие отделались ушибами и обратились с жалобами в управляющую компанию «Купелинка», компанию «Лифтек» и полицию. Коммунальщики падение лифта отрицают. По их словам, подъемник работает в штатном режиме. Сейчас кабина опечатана, а жильцы дома планируют жаловаться в технадзор.

Ранее в московском жилом комплексе «Матвеевский парк» застройщика ПИК сломались лифты, из-за чего жильцам стало сложнее попасть домой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Власти Франции прокомментировали глаз Макрона тремя словами

    Подросток сбежал из детского дома в российском регионе и пропал

    Налоги на три продукта призвали повысить

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok