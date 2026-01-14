В ЖК застройщика ПИК сломались лифты

В ЖК «Матвеевский парк» застройщика ПИК сломались лифты

В московском жилом комплексе (ЖК) «Матвеевский парк» застройщика ПИК сломались лифты, из-за чего жильцам стало сложнее попасть домой. Об этом пишет Readovka.

В доме, о котором идет речь, 33 этажа. По словам собственников, ремонт лифтов продолжается уже месяц. Сейчас работает только один подъемник, перед которым скапливается большая очередь.

Кроме того, жильцы потеряли доступ к паркингу и находящимся там автомобилям. В ЖК есть и другие проблемы: в новогодние праздники квартиры с 16 по 5 этажи оказались затоплены из-за прорыва трубы. Вода также просочилась наружу через фасад, из-за чего стены здания обледенели.

