Известного бейсболиста нарекли дьяволом из-за необычного способа чистки зубов

Известный американский профессиональный бейсболист Брайс Харпер показал необычный способ чистки зубов и озадачил пользователей сети. Видео и комментарии появились на его странице в TikTok.

В начале ролика 33-летний спортсмен предстал в черной футболке без рукавов и брюках. Затем он взял в руки тюбик зубной пасты и выдавил ее в рот. После этого Харпер принялся чистить зубы щеткой.

Публикация бейсболиста набрала 486 тысяч просмотров и 632 комментария. Некоторые юзеры нарекли мужчину дьяволом из-за порядка и метода использования зубной пасты. «Впервые в жизни я вижу, чтобы кто-то так делал», «Является ли эта зубная паста провокацией, призванной вызвать гнев?», «Такое с зубной пастой делают только дьяволы», «Я думала, что одна так делаю», «Я вчера посоветовал другу сделать так же, но он сказал, что это отвратительно», «Это какая-то специальная зубная паста? Почему бы не нанести ее на щетку?» — интересовались они.

