Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:50, 28 мая 2026Экономика

Страна НАТО потеряет колоссальные суммы из-за безработицы

The Guardian: Британия потеряет более 167 млрд долларов из-за роста безработицы
Кирилл Луцюк

Фото: IR Stone / Shutterstock / Fotodom  

Британии грозят серьезные финансовые потери из-за усиливающейся молодежной безработицы. Об этом говорится в отчете, который бывший главный секретарь Казначейства Соединенного Королевства Алан Милберн подготовил при поддержке правительства. Его выводы процитировало The Guardian.

Оказалось, что в ситуации, когда в стране насчитывается более миллиона молодых британцев без образования и работы, эта европейская страна будет ежегодно терять 125 миллиардов фунтов стерлингов (более 167 миллиардов долларов).

Милберн подчеркнул, что отчуждение молодежи от общества представляет собой растущую экономическую угрозу для страны, и призвал правительство провести фундаментальную перестройку политики в отношении школ, системы здравоохранения и социального обеспечения.

Материалы по теме:
Фунт лиха. Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
Фунт лиха.Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
10 октября 2022
Опустошили Лондон. Миллиардеры массово уезжают из Великобритании. Что заставляет их искать новое убежище?
Опустошили Лондон.Миллиардеры массово уезжают из Великобритании. Что заставляет их искать новое убежище?
27 ноября 2025

«Слишком много молодых людей, достигнув совершеннолетия, обнаруживают, что двери к возможностям закрыты», — констатировал Милберн.

Отмечается, что общий уровень безработицы в Великобритании сейчас находится на самом высоком уровне с начала пандемии COVID-19.

В год британское правительство тратит около 8,1 миллиарда фунтов стерлингов на пособия, предоставляемые непосредственно молодым людям через систему социального обеспечения.

По данным Бюро национальной статистики Британии, в первом квартале 2026 года число безработных и не получающих образование молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет достигло 1,012 миллиона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    В столичном небоскребе от застройщика MR Group перестали работать лифты

    Появилось видео атакованных в Черном море танкеров

    Семья косаток устроила фотосессию на Курилах

    Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов

    Предсказаны последствия ограничения ввоза томатов и огурцов из Армении в Россию

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok