Страна НАТО потеряет колоссальные суммы из-за безработицы

The Guardian: Британия потеряет более 167 млрд долларов из-за роста безработицы

Британии грозят серьезные финансовые потери из-за усиливающейся молодежной безработицы. Об этом говорится в отчете, который бывший главный секретарь Казначейства Соединенного Королевства Алан Милберн подготовил при поддержке правительства. Его выводы процитировало The Guardian.

Оказалось, что в ситуации, когда в стране насчитывается более миллиона молодых британцев без образования и работы, эта европейская страна будет ежегодно терять 125 миллиардов фунтов стерлингов (более 167 миллиардов долларов).

Милберн подчеркнул, что отчуждение молодежи от общества представляет собой растущую экономическую угрозу для страны, и призвал правительство провести фундаментальную перестройку политики в отношении школ, системы здравоохранения и социального обеспечения.

«Слишком много молодых людей, достигнув совершеннолетия, обнаруживают, что двери к возможностям закрыты», — констатировал Милберн.

Отмечается, что общий уровень безработицы в Великобритании сейчас находится на самом высоком уровне с начала пандемии COVID-19.

В год британское правительство тратит около 8,1 миллиарда фунтов стерлингов на пособия, предоставляемые непосредственно молодым людям через систему социального обеспечения.

По данным Бюро национальной статистики Британии, в первом квартале 2026 года число безработных и не получающих образование молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет достигло 1,012 миллиона.