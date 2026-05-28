Тренер Карпин — о возможном уходе в декрет: «Зайду к руководству РФС, подкину такую идею

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин собрался в декрет в связи с рождением сына. Его слова приводит «Советский спорт».

«Зайду к руководству Российского футбольного союза (РФС), подкину такую идею. Посмотрим, отпустят или нет», — заявил Карпин.

Также наставник россиян оценил свои навыки по уходу за детьми. «Единственное, что не могу, — кормить грудью. С остальными задачами справлюсь. С дочерьми делал все, что делают мамы. Накормить, газики выпустить, искупать, уложить спать — все умею», — сказал Карпин.

Ранее специалист, команде которого 29 мая предстоит сыграть выездной товарищеский матч со сборной Египта, назвал лучшего российского футболиста. По мнению Карина, таковым является полузащитник «Монако» Александр Головин.