Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
16:49, 28 мая 2026Спорт

Карпин собрался в декрет

Тренер Карпин — о возможном уходе в декрет: «Зайду к руководству РФС, подкину такую идею
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин собрался в декрет в связи с рождением сына. Его слова приводит «Советский спорт».

«Зайду к руководству Российского футбольного союза (РФС), подкину такую идею. Посмотрим, отпустят или нет», — заявил Карпин.

Также наставник россиян оценил свои навыки по уходу за детьми. «Единственное, что не могу, — кормить грудью. С остальными задачами справлюсь. С дочерьми делал все, что делают мамы. Накормить, газики выпустить, искупать, уложить спать — все умею», — сказал Карпин.

Ранее специалист, команде которого 29 мая предстоит сыграть выездной товарищеский матч со сборной Египта, назвал лучшего российского футболиста. По мнению Карина, таковым является полузащитник «Монако» Александр Головин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    Подростков в Москве уличили в массовой порче номеров электросамокатов

    Предсказаны последствия ограничения ввоза томатов и огурцов из Армении в Россию

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Россиянка наелась волос во время беременности и едва не погибла

    В Москве представили «Гуся» для перехвата дронов

    Зеленский раскрыл подробности нового пакета военной помощи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok