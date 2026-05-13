Карпин назвал лучшего футболиста сборной России

Тренер Карпин назвал полузащитника Головина лучшим игроком сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу журналистке Надежде Стрелец назвал лучшего футболиста национальной команды.

Карпин выбрал полузащитника «Монако» Александра Головина. Он отметил мастерство 29-летнего Головина и умение играть на команду. «Он думает и исполняет на долю секунды быстрее, чем остальные», — заявил тренер.

Головин выступает за сборную России с 2015 года. В составе национальной команды он провел 52 матча, забил 9 мячей и отдал 14 голевых передач. Вместе с российской сборной хавбек принимал участие в чемпионатах Европы в 2016 и 2021 годах, а также в домашнем чемпионате мира 2018 года.

Россия находится под санкциями Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. На международном уровне сборные и клубы могут проводить только товарищеские матчи.