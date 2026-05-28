Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках

Дептранс: Вечером 28 мая ожидаются пробки до 8 баллов

В четверг, 28 мая, москвичи могут застрять в глухих пробках. Такую вероятность допустили в Дептрансе, сообщается в Telegram-канале ведомства.

На фоне дождя ожидаются пробки до восьми баллов, заторы начнут возникать после пяти часов вечера. На данный момент уже наблюдаются заторы на Садовом кольце в районе Зубовской площади, на внутренней стороне ТТК в районе Сущевского Вала и на МКАД в районе Липецкой улицы.

Во избежание затруднений на дорогах горожанам советуют отдавать предпочтение общественному транспорту либо отложить поездку на автомобиле до позднего вечера, после 20:00.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова назвала дорожные пробки триггером, который обнажает уровень стресса. В такой ситуации водитель перестает чувствовать контроль над жизнью, что для многих становится мучительным. Невозможность контролировать зачастую вызывает всплеск агрессии. Кроме того, многие водители, считая салон автомобиля собственной территорией, воспринимают вынужденную задержку в движении как нарушение личных границ.